В Хмельницком предприниматели требовали отставки Кабмина во главе с Азаровым

Около двух тысяч предпринимателей Хмельницкого провели митинг возле областной государственной администрации, требуя отставки Кабинета министров и премьер-министра Николая АЗАРОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, протестующие также выступили против возможного принятия доработанного Кабинетом министров Налогового кодекса и увеличения налоговых сборов.

Участники митинга держали флаги профсоюза защиты предпринимателей Хмельницкого и плакаты с надписями: "Третий Налоговый кодекс более позорный, чем Третий Рейх", "Правительство Азарова "Бери шинель, иди домой". На митинге раздавалась песня Кузьмы Скрябина "Нас кинули".

Митингующие приняли резолюцию, в которой требуют не принимать Налоговый кодекс.

Как сообщал УНИАН, 7 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный Кабинетом министров Украины. За такое решение проголосовали 258 народных депутатов из 420, зарегистрированных в сессионном зале.