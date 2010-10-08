Торги на межбанке открылись котировками 7,9450-7,9520 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 7,9450/7,9520 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали до 0,2652/0,2659, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,0680/11,0805.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились до 1,3932/1,3934 (четверг – 1,3967/1,3969).

В четверг, 7 октября, Нацбанк на рынок не выходил.