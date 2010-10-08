Котировки межбанке к 12:00 составили 7,9460-7,9495 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9450/7,9520, к 12:00 сузился спрэд 7,9460/7,9495 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2652/0,2659, к 12:00 цены снизились до 0,2651/0,2654. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 29,9600 (+0,2022).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3932/1,3934, изменяясь в достаточно узком диапазоне. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,0680/11,0805, к 12:00 цены ушли вниз - 11,0495/11,0580.