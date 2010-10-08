НБУ повысил ломбардные ставки на 0,5%

Национальный банк Украины (НБУ) с сегодняшнего дня повысил уровень ломбардных ставок на 0,5%, сообщается на сайте регулятора.

Ставка по кредитам овернайт под обеспечение государственными облигациями Украины повышена с 8,75% до 9,25%, без обеспечения – с 10,75% до 11,25% годовых.

До сегодняшнего дня НБУ в 2010 году проводил несколько изменений уровня ставок рефинансирования, исключительно в сторону их снижения. Последний раз регулятор изменял ставки в августе т.г. – ставка по кредитам с обеспечением государственными облигациями была снижена с 9,5% до 8,75%, а по бланковым кредитам – с 11,5% до 10,75% годовых.

Объем операций Нацбанка по рефинансированию банков в январе-августе 2010 года составил 4,1 млрд. гривень.

В 2009 году общий объем предоставленного Нацбанком рефинансирования составил 64,405 млрд. гривень.