Единый налог для бизнеса будет уменьшен с 1500 до 600 грн. - Госкомпредпринимательства

В проекте Налогового кодекса единый налог для предпринимателей, которые работают не по месту регистрации, будет уменьшен с 1 500 до 600 грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, ссылаясь на главу комитета Михаила БРОДСКОГО.

По предоставленной информации, данное решение уже согласованно с профильным парламентским комитетом. Изменение инициировала рабочая группа, которая работает над Налоговым кодексом.

«Данную норму, которая устанавливает ставку единого налога для предпринимателей, которые работают не по месту регистрации, на уровне 1 500 грн., признали несправедливой. Для них единый налог будет уменьшен до 600 грн.», – заявил М.БРОДСКИЙ, работающий в составе рабочей группы.

Напомним, проект Налогового кодекса Украины был принят Верховной Радой в первом чтении 7 октября 2010 года.