Сентябрьская инфляция достигла 12-летнего максимума

Показатель сентябрьской инфляции был максимальным для этого месяца с 1998 года, сообщается в «Экспресс-оценке инфляции» за сентябрь 2010 года, обнародованной на сайте Национального банка Украины.

НБУ отмечает, что резкий рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в сентябре на уровне 2,9% был вызван, среди прочего, ростом цен на сырые продукты на 7,2% за месяц, что составило 2 п.п. взноса в ИПЦ. Ускорение базовой инфляции, показатель которой в сентябре составил 1,5%, добавило 0,8 п.п. в ИПЦ.

«Максимальный (с 1998 года) для этого месяца прирост ИПЦ обусловил ускорение годовой инфляции потребительских цен до 10,5% (7,4% - с начала года)», - констатирует Нацбанк.

Рост цен на сырые продукты в сентябре, прежде всего, был обусловлено шоками на отдельных товарных рынках. Основными факторами выступали резкий рост цен на мировых продовольственных рынках и ухудшение инфляционных ожиданий экономических агентов. Взнос сезонного фактора в рост цен на сырые продукты составлял лишь 0,2 п.п.

Изменение небазовой инфляции в сентябре составляло 4,5%, что составило 2,1 п.п. взноса в изменение ИПЦ.

Укрепление курса евро в условиях относительной стабильности курса гривни к доллару США стало главным фактором послабления номинального эффективного обменного курса (НЭОК) гривни, что способствовало росту узкого базового ИПЦ на 0,5% (хотя в годовом измерении продолжилось его замедление до 3,6%).

Кроме того, рост базовой инфляции (до 1,5% в сентябре, до 7,7% в годовом измерении) был вызван за счет повышения цен на алкогольные и табачные изделия в результате поднятия акцизов, а также за счет роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки. Взнос этих двух факторов в изменение базового ИПЦ составило по 0,5 п.п.

Под воздействием низкого внешнего спроса на продукцию металлургии продолжилось замедление индекса цен производителей (ИЦП) до 19,2% (в годовом измерении). Рост ИЦП в сентябре на 0,1% был обусловлен, в основном, за счет роста цен в пищевой промышленности.