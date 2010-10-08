НБУ в сентябре из рефинансирования в 458,95 млн.грн. предоставил банку стабкредит на 458,8 млн. грн.

Национальный банк Украины в сентябре 2010 года из общего объема рефинансирования в размере 458,95 млн. грн. предоставил одному банку стабилизационный кредит на сумму 458,8 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, еще одному банку был предоставлен овернайт на сумму 0,15 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 января 2010 года сумма статьи баланса НБУ «Кредиты банкам и другим заемщикам» составляла 73,964 млрд. грн.

В январе т.г. рефинансирование в качестве стабилизационных кредитов получили шесть банков на общую сумму 1,360 млрд. грн.

В феврале т.г. Нацбанк выделил на финансовое оздоровление четырех банков 1,126 млрд. грн., а в апреле был выдан стабкредит одному банку в сумме 0,372 млрд. грн.

В марте и мае стабкредиты не предоставлялись.

В июне т.г. Нацбанк поддержал своими средствами один банк на сумму 20 млн. грн., в июле регулятор выделил на финансовое оздоровление одного банка 35,1 млн. грн.

В августе Нацбанк на условиях прямого РЕПО предоставил одному банку 50 млн. грн., еще один банк получил 120 млн. грн. на условиях стабкредита.

По данным Нацбанка, общий объем операций по рефинансированию банков за январь-сентябрь 2010 года составил 4,5 млрд. грн.

По информации НБУ, остаток задолженности банков по кредитам, полученным в порядке поддержки их ликвидности, по состоянию на 25 июня 2010 года составлял 80 млрд. грн., из которых более 70% – это пролонгированная задолженность.