Эксперты отмечают снижение информационной прозрачности украинских банков

В 2010 году индекс инвестиционной прозрачности для 30 крупнейших банков Украины составил 42,7%, что на 6,1 п. п. меньше по сравнению с 2009 годом. Таковы результаты совместного исследования Агентства финансовых инициатив (АФИ) и международного рейтингового агентства Standard & Poor’s при поддержке Проекта USAID «Развитие рынка капитала».

Как передает корреспондент УНИАН, согласно материалам исследования, обнародованным сегодня на конференции в Киеве, причиной спада индекса прозрачности стало резкое ограничение доступа к отчетности, которая подается в органы регулирования, прежде всего из-за несовершенства инфраструктуры раскрытия информации на фондовом рынке, а также из-за значительного сокращения объемов финансовой и и оперативной информации. Общий бал раскрытия информации, которая обнародуется и подается в госорганы, снизился на 22,5 п.п. - до 31,2%, а общий бал блока «Финансовая и оперативная информация» снизился до 37,5%, что на 10,5 п.п. меньше прошлогоднего показателя, и стал минимальным за всю историю исследований ( с 2006 года).

Исследование показало, что банки лучше всего раскрывают информацию о структуре собственности и права акционеров — 56,3%, Этот показатель несколько хуже — на 0,3 п.п. прошлогоднего. Позитивную динамику прозрачности показала информация о составе и процедурах наблюдательного совета и менеджмента. Средний прирост на 1,2 п.п. по данному блоку в текущей финансово-экономической ситуации, особенно учитывая кумулятивный прирост на 18,7 п.п. за пять лет, участники исследования считают существенным достижением. Основным источником информации о банках Украины признаны веб-сайты банков, которые обеспечили 44,7% важной информации для инвесторов.

Также отмечается, что на протяжении пяти лет проведения исследований информационной прозрачности банков Украины, наблюдается негативная динамика прозрачности годовых отчетов банков Украины. В этом году только каждый третий банк подготовил отчет и обеспечил его публичную доступность. Таким образом информативность этого источника информации сократилась на 3,5 п.п. по сравнению с прошлым годом, а за пять лет — на 9,6 п.п. В среднем по выборке годовые отчеты могут обеспечить инвесторам только 13,9% необходимой информации, а общий уровень информативности годовых отчетов, рассчитанный как средний бал по банкам, которые подготовили отчеты, составил 41,7%.

Как сообщил независимый эксперт Алексей КУЦЕНКО (представляет АФИ) в 2010 году исследование охватывает 30 крупнейших банков Украины по величине чистых активов на 1 июля 2010 года.

По его информации в тройку лидеров информационной прозрачности в 2010 году вошли VAB Банк — 65,1%(1 место в 2009 году), «Первый Украинский Международный Банк» - 60,9% (10 место в 2009 году) и ПриватБанк — 60,3% (5 место в 2009 году).

Среди основных фактор определивших снижение уровня прозрачности украинских банков А.КУЦЕНКО назвал сокращение количества банков, которые выступают эмитентами евроблигаций (с 11 из 30 исследованных банков в 2007-2009 гг., до 8 в 2010 году), ослабление административных стимулов повышения прозрачности, отказ от публикации годовых отчетов некоторыми банками в связи с финансовыми проблемами.