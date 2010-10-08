Межбанк закрылся снижением доллара и евро

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9450/7,9520, к 12:00 сузился спрэд – 7,9460/7,9495. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9415/7,9465 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2652/0,2659, к 12:00 цены понизились до 0,2651/0,2654. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2649/0,2652. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,0050 (+0,2472).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3932/1,3934, а к 15:00 упали до 1,3884/1,3886. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,0680/11,0805, к 12:00 цены ушли вниз – 11,0495/11,0580. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли текущего минимума – 11,0255/11,0360.