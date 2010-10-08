В Украине денежная масса увеличилась на 2,3%, монетарная база – сократилась на 1,7%

В Украине в сентябре 2010 года денежная масса увеличилась на 2,3% (с начала года – на 16,8%) – до 569,2 млрд. грн., а монетарная база уменьшилась на 1,7% (с начала года выросла на 11,2%) – до 216,7 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, возвращение средств в банковскую систему на протяжении последних месяцев определяло динамику денежной массы. Кроме того, объем другой составляющей денежной массы – наличности вне банков – в сентябре уменьшился на 0,2% (с начала года вырос на 11,3%) – до 174,8 млрд. грн. Удельный вес наличности в структуре денежной массы уменьшился с 31,5% на конец августа до 30,7% на конец сентября (в начале года – 32,2%).

По данным Нацбанка, по состоянию на 1 октября 2010 года средства населения в банках впервые достигли докризисного уровня. В сентябре т.г. наблюдалось ускорение темпов роста объемов депозитов в банковской системе, что было характерным как для средств физических (темпы роста ускорились с 0,9% в августе до 2,6% в сентябре), так и юридических лиц (темпы роста ускорились с 2,4% в августе до 5% в сентябре).

С начала года депозиты физических лиц выросли на 21,8% – до 257,6 млрд. грн. Темпы их прироста в национальной валюте (32,5%) значительно превышали соответствующий показатель по средствам в иностранной валюте (12,4%).

Депозиты юридических лиц с начала года выросли на 16,7% – до 135,7 млрд. грн., что было обеспечено исключительно за счет средств в национальной валюте (увеличение на 26,1%), в то время как в иностранной валюте их уровень пока еще остается более низким по сравнению с началом года (на 0,2%).

Общий объем депозитов в сентябре увеличился на 3,4% (с начала года – на 20%) – до 393,3 млрд. грн., в т.ч. в национальной валюте – на 3,6% (с начала года – на 29,8%), в иностранной – на 3,2% (с начала года – на 9%).

Национальный банк заявляет об обеспечении выполнения критериев эффективности программы stend-by, которая поддерживается Международным валютным фондом. В частности, НБУ выполнил количественный критерий эффективности по чистым внутренним активам, объем которых на 1 октября 2010 года составил 48,6 млрд. грн. и находился в пределах критерия, установленного на уровне 76,6 млрд. грн. (с учетом действия коррелятора). Также Национальным банком соблюдена индикативная цель по монетарной базе, верхняя граница которой на 1 октября т.г. установлена на уровне 224,5 млрд. грн.

Объем корсчетов банков на протяжении сентября сократился на 3,5% (с начала года вырос на 10,9%) – до 19,3 млрд. грн.

Общий объем обязательных резервов, сформированных банками в сентябре, составил 11,74 млрд. грн., из них было перечислено на отдельный счет в Нацбанке 7,13 млрд. грн.

В сентябре т.г. Нацбанк из своего портфеля продал государственных облигаций Украины на 3,25 млрд. грн., при этом их покупку не осуществлял. С начала года общий объем (по номинальной стоимости без учета операций по двусторонней котировке) продажи госбумаг из портфеля НБУ составил 3,25 млрд. грн., объем покупки – 26,7 млрд. грн.

Во время проведения операций двусторонней котировки гособлигаций с начала года было продано государственных облигаций на сумму 8,1 млрд. грн. (в т.ч. в сентябре – на 0,6 млрд. грн.) и приобретено – на 2,7 млрд. грн. (в сентябре не приобретались).

Общий объем размещения регулятором депозитных сертификатов в сентябре т.г. составил 24,1 млрд. грн. (с начала года – 216,5 млрд. грн.). Кроме того, были осуществлены операции обратного репо на сумму 5 млн. грн.

Объем операций по рефинансированию в сентябре т.г. составил 458,9 млн. грн. (с начала года – 4,5 млрд. грн.).

Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Национальном банке в сентябре уменьшился на 36,6% (с начала года увеличился в 8,2 раза) – до 8,8 млрд. грн. На протяжении сентября он снизился с 13,8 млрд. грн. до 2,9 млрд. грн. и только в последний день месяца увеличился до 8,8 млрд. грн.

В сентябре 2010 года прирост общего объема остатков кредитных вложений увеличился на 1,6% (с начала года – 0,5%) – до 721,092 млрд. грн.