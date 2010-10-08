Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает французские компании инвестировать в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, соответствующее приглашение он сделал во время рабочего ланча в штаб-квартире Движения предпринимателей Франции (MEDEF).

”Я призываю французские компании стать партнерами в реализации проектов, в которых есть обоюдная заинтересованность наших государств”, - отметил Президент.

По данным В.ЯНУКОВИЧА, в Украине работают только около 300 предприятий с долей французского капитала. «Мы должны изменить эту ситуацию к лучшему, и об этом я говорил с представителями французской власти. В частности, с Президентом САРКОЗИ, который разделяет такой подход”, - отметил Президент, добавив, что «то же касается возможных совместных проектов в сфере телекоммуникации».

«Украина готовится провести финальную часть футбольного Евро-2012, поэтому сейчас, образно говоря, все государство превратилось в строительную площадку. Возводятся новейшие спортивные объекты, перестраивается инфраструктура и прочее», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства также отметил, что в настоящее время потенциал обеих стран в экономическом сотрудничестве используется далеко не в полной мере.

«Как Президент ответственно заявляю: Украина будет приветствовать участие в этом процессе французских инвесторов», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

*** MEDEF – объединение французских предпринимателей, в которое входят руководители свыше 750 тыс. французских предприятий, представляющих разные секторы (промышленность, торговля и услуги).