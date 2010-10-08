Эксперт: незначительный рост доллара связан с покупкой валюты «Нафтогазом»

Незначительный рост доллара США на этой неделе, по сравнению с предыдущей, скорее всего, был связан с покупкой валюты НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН председатель правления «Брокбизнесбанка» Сергей МИШТА.

Свое влияние оказало и то, что Национальный банк Украины проводил интервенции всего несколько раз в течение недели, и проводились они по курсу 7,9425 грн./долл., добавил он.

С.МИШТА отметил, что в течение недели с 4 по 8 октября 2010 года курс доллара США находился на уровне 7,9400-7,9500 грн./долл.

По мнению эксперта, «на следующей неделе, возможно, мы сможем увидеть стабилизацию курса доллара США на достигнутых уровнях с некоторой корректировкой на уменьшение, в случае регулярных интервенций со стороны Нацбанка».

Как сообщал УНИАН, на украинском межбанковском валютном рынке в пятницу, 8 октября, торги по доллару США открылись котировками 7,9450/7,9520, к 12:00 сузился спрэд – 7,9460/7,9495. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9415/7,9465 грн./долл.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3932/1,3934, а к 15:00 упали до 1,3884/1,3886. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,0680/11,0805, к 12:00 цены ушли вниз – 11,0495/11,0580. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли текущего минимума – 11,0255/11,0360.