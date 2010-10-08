Standart&Poor's: Долги развитых экономик 2050 г могут превысить 300% ВВП

Суверенные долги большинства развитых экономик мира могут превысить 300% ВВП в 2050 году по сравнению с прогнозным показателем 2010 года в 64,5%, если правительства не предпримут адекватных реформ в связи со старением населения, заявило международное рейтинговое агентство Standart&Poor`s, сообщает РИА Новости.

В пятницу S&P обнародовало доклад "Глобальное старение 2010: непреложная истина (Global Aging 2010: An Irreversible Truth), посвященный вынужденному росту бюджетных расходов в связи проблемой старения населения в 49 странах, включая Россию.

"Без соответствующих бюджетных корректировок, дальнейших реформ пенсионной системы и здравоохранения или структурных мер для улучшения потенциала экономического роста бремя суверенных долгов большинства развитых экономик достигнет беспрецедентного уровня", - заявил кредитный аналитик S&P Марко Мршник (Marko Mrsnik), представляя доклад в Нью-Йорке.

Тенденция в развивающихся странах будет иметь несколько более мягкую траекторию, отметил Мршник, один из авторов исследования.

По прогнозу S&P, при отсутствии кардинальных изменений размер чистых долгов к 2020 году достигнет в среднем 78% ВВП в развитых странах и 38% ВВП - в развивающихся.

Рейтинговое агентство предрекает взрывной эффект к 2050 году, когда эти показатели могут взлететь до 329% и 126% соответственно.

Прогнозные показатели соотношения суверенных долгов к ВВП на 2010 год составляют 64,5% для развитых стран и 33,4% - для развивающихся.

"Однако в течение ближайших пяти лет демографическая проблема не станет причиной для изменения страновых рейтингов", - полагает Мршник.

По прогнозу ООН, численность населения планеты в возрасте старше 65 лет к 2050 году более чем удвоится - до 16,2% с нынешних 7,6%, достигнув 1 миллиарда человек.