Оппозиция должна добиваться введения в действие Налогового кодекса с 2012 г – Катеринчук

Оппозиция должна добиваться введения в действие правительственного проекта Налогового кодекса с 2012 года.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер Европейской партии Николай КАТЕРИНЧУК сегодня в ходе заседания круглого стола, сообщили УНИАН в пресс-службе Европейской партии.

По словам Н.КАТЕРИНЧУКА, невозможно предусмотреть, в каком виде проект Налогового кодекса будет вынесен на второе чтение в Верховной Раде. «Единственная конструктивная позиция оппозиции во время доработки Налогового кодекса – добиваться вступления в действие правительственного варианта кодекса не с 1 января 2011 года, а с 2012 года в расчете на то, что мы добьемся проведения выборов в парламент в будущем году, получим большинство и примем нормальный кодекс, который бы учитывал позицию предпринимателей», – отметил депутат.

По мнению Н.КАТЕРИНЧУКА, «правительство прекрасно знает о потребностях малого и среднего бизнеса и оно вполне сознательно внесло именно тот проект кодекса, который был внесен». «Это не ошибка и не признак непрофессионализма, это сознательная политика правительства», – подчеркнул он.

Депутат отметил, что дискуссии вокруг кодекса – это отвлекающий маневр власти, для того чтобы общество не обращало внимания на преступления в налоговой сфере, а именно: практику непринятия деклараций, когда инспектор принимает декларацию исключительно за взятку, игнорирование судебных решений, попытки поставить под контроль роботу конвертационных центров со стороны чиновников налоговой службы. «На сегодня власть не справляется с администрированием бюджета. Проекта государственного бюджета-2011 нет и не известно, когда будет. Бюджет в этом году выполняется только благодаря огромным долгам», – констатировал народный депутат.

По его мнению, все эти проблемы власть пытается решить за счет малого и среднего бизнеса.

Напомним, проект Налогового кодекса Украины был принят Верховной Радой в первом чтении 7 октября 2010 года.