Курс валют Нацбанка 11 октября

Нацбанк установил 11 октября официальный курс гривни:100 USD США – 790.9900 (8 октября – 790.9900)100 EUR – 1097.4195 (8 октября – 1105.0130)10 RUR – 2.6447 (8 октября – 2.6693). Учетные курсы банковских металлов НБУ с 11 октября за 10 тройских унций (грн.): 959XAU 10Золото-105241.22 (8 октября-107535.09)961XAG 10Серебро-1769.44 (8 октября-1849.33)962XPT 10Платина-133519.11 (8 октября-136050.28)964XPD 10Палладий-45481.93 (8 октября-47538.50)

Курс валют Нацбанка 11 октября Нацбанк установил 11 октября официальный курс гривни: 100 USD США – 790.9900 (на 8 октября – 790.9900) 100 EUR – 1097.4195 (на 8 октября – 1105.0130) 10 RUR – 2.6447 (на 8 октября – 2.6693). Учетные курсы банковских металлов НБУ с 11 октября 2010 года за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 105241.22 (на 8 октября – 107535.09) 961 XAG 10 Серебро – 1769.44 (на 8 октября – 1849.33) 962 XPT 10 Платина – 133519.11 (на 8 октября – 136050.28) 964 XPD 10 Палладий – 45481.93 (на 8 октября – 47538.50)

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