Открытие межбанка: доллар - 7,9410/7,9525 грн.

На межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США на ТОМ’е открылись котировками 7,9410/7,9525 грн./долл., цены на российскую валюту повысились до 0,2656/0,2661 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,0625/11,0755 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в США празднуют День Колумба, в связи с этим торги по американской валюте возможны только валютирование ТОМ.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар практически не изменились – 1,3936/1,3938 долл./евро (пятница, 8 октября, - 1,3932/1,3934 долл./евро).

В пятницу, 8 октября, Национальный банк Украины на рынок не выходил.