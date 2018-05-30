Налоговый кодекс: что будет с «упрощенкой»…

Снижая в целом фискальное давление на экономику, правительство ликвидировало практически все налоговые льготы и специальные режимы налогообложения. Наиболее конфликтным решением стало фактическое упразднение так называемой «упрощенки». Количество предпринимателей и наемных сотрудников, работающих в данной системе налогообложения, в Украине составляет 9% электората, поэтому изначально прогнозировалось, что реформы данную сферу в очередной раз обойдут стороной. Тем не менее, Кабмин настроен решительно, даже слишком…

Десятилетний марафон "единого" у финиша...

С тем, что упрощенная система налогообложения (особенно в части физических лиц-предпринимателей) давно нуждается в реформировании, в Украине согласны все политические силы. За более 10-летнее существование она не совершенствовалась, хотя и обросла многочисленными проблемами, которые снизили ее эффективность, деформировали цели и задачи внедрения.

Начиная с 1998 года, когда была введена упрощенная система налогообложения, учета и отчетности, инфляция выросла в 5,5 раза, минимальная заработная плата - в 20 раз, тогда как граничная выручка, которая дает возможность применять «упрощенку» (для физлиц - 500 тыс. грн., для юрлиц - 1 млн. грн.), осталась неизменной. Таким образом, реальные обороты плательщиков единого налога, которые позволяют им использовать эту систему, снизились более чем в 5 раз, а расходы на оплату наемных работников выросли в 20 раз.

Терпит убытки и государство. Из-за высокой инфляции снижаются и реальные доходы бюджета от взимания единого налога. Для физических лиц-предпринимателей, работающих по этой системе, за последние 10 лет верхняя граница налога выросла всего на 20 грн. - с 180 до 200 грн. Фактически с каждым годом реальные доходы госбюджета от единого налога падают, хотя номинально имеют восходящую тенденцию. В целом, сектор экономики, где работает 13% трудоспособного населения, формирует лишь 1,2% доходов сводного бюджета (по данным 2009 года).

Значительной проблемой «упрощенки» является то, что определенная часть физлиц-СПД не формирует добавленную стоимость, а занимается минимизацией налогообложения собственного дохода, либо является участником схем по уклонению от уплаты налогов, или просто их не платит.

Таким образом, реформа упрощенной системы налогообложения на протяжении последних лет была одной из ключевых задач для всех правительств. В то же время, поскольку данный вопрос затрагивает интересы почти 2,5 млн. граждан (1,3 млн. предпринимателей и 1,2 млн. наемных работников), никто не решался делать какие-либо резкие шаги в этом направлении. Найти баланс интересов государства и малого бизнеса всегда было довольно сложно, поскольку обе стороны придерживаются крайних позиций. Плательщики единого налога категорически против увеличения отчислений, а власти периодически хотят заставить их вносить дополнительную сумму с тем, чтобы их взнос в Пенсионный фонд составлял «минималку» (хотя пенсию «упрощенцы» требуют, как минимуму, минимальную).

Налоговое соло под "аплодисменты" бизнеса

Безусловно, такая ситуация не будет устраивать даже самую лояльную налоговую службу, поэтому ГНАУ не первый год пытается ликвидировать «упрощенку». Но такое решение является крайностью. Упрощенная система налогообложения в Украине имеет важное социальное значение. Только официально суммарное количество физических лиц - предпринимателей и нанятых ими работников составляет 2,5 млн. человек. Многие из видов деятельности, осуществляемых данным сегментом бизнеса, могут быть рентабельными только при наличии «упрощенки». Необходимо также учесть, что ее отмена содержит риск перехода в «тень» значительной части малого бизнеса, что увеличит объемы «серой» экономики и сократит поступления в бюджет. В условиях кризиса, высокого уровня безработицы, слабых гарантий трудовых прав и, главное, при наличии свободных ниш, где именно малый бизнес является наиболее эффективным, целесообразным видится создание более благоприятных условий для его развития.

В проекте Налогового кодекса (от первоначального до несколько раз откорректированного) правительство четко декларирует намерение сузить ареал применения упрощенной системы в сфере предоставления мелких бытовых услуг. В принятом 7 октября в первом чтении проекте НК для «упрощенки» вводятся еще более жесткие ограничения, чем в предыдущих вариантах кодекса. Для работы по упрощенной системе нужно, чтобы доход за предыдущий год не превышал 300 тысяч гривен. «Упрощенцами» не смогут стать те предприниматели, которые имеют более двух наемных работников. Ставку налога будут определять местные советы. Причем в городах, в которых проживают более 150 тысяч человек, налоги будут выше - от 200 до 600 гривен в месяц. В меньших населенных пунктах ставка может колебаться от 20 до 200 гривен в месяц. Для физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере информатизации, ставка налога вообще поднята до 1000 гривен в месяц. Кроме того, резко сужен диапазон видов экономической деятельности, на которые может распространяться упрощенная система налогообложения.

Действительно, в таком формате, как в Украине, упрощенной системы налогообложения в цивилизованных странах не существует. В то же время, если проект Налогового кодекса вступит в силу в нынешнем виде, большая часть физлиц-плательщиков единого налога со следующего года вынуждена будет перейти или на общую систему налогообложения, или в «тень». Если правительство усиливает фискальное давление на малый бизнес, то оно должно было предоставить другие альтернативные инструменты его поддержки. Ими могут быть упрощение бухгалтерской и налоговой отчетности. Именно такая форма помощи используется в странах ЕС. В противном случае, «победа» налоговиков завершится еще большим количеством проблем в экономике, чем сейчас их создают плательщики единого налога.

Татьяна Соколовская (для УНИАН)

Продолжение следует...