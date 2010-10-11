Курс доллара в комбанках не изменился – 7,95/7,98 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,95 грн./долл., продают – по 7,98 грн./долл. Курс покупки/продажи доллара в банках незначительно повысился по сравнению с 10 октября, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-7,97 грн./долл., по продаже – в пределах 7,97-7,99 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,8% со вчерашнего дня и сегодня составляет 11,02 грн./евро, продажи – на 0,3% – до 11,18 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,93-11,09 грн./евро, по продаже – в пределах 11,12-11,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 10 октября не изменился и сегодня составляет 0,2601 грн./рубль, курс продажи повысился на 0,6% – до 0,2686 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2540-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2660-0,2720 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,95 грн./долл., курс продажи – 7,98 грн./долл. Курс незначительно повысился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,93-7,97 грн./долл., по продаже – в пределах 7,97-7,99 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,8% со вчерашнего дня и сегодня составляет 11,02 грн./евро, продажи – на 0,2% – до 11,18 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,90-11,08 грн./евро, по продаже – в пределах 11,19-11,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы не изменился по сравнению с 10 октября и сегодня составляет 0,2602 грн./рубль, курс продажи повысился на 0,6% – до 0,2686 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2530-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2720 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,94/7,98 грн., евро – 10,85/11,20 грн., рубль – 0,2500/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,955/7,995 грн., евро – 10,94/11,35 грн., рубль – 0,2570/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,945/7,975 грн., евро – 10,95/11,25 грн., рубль – 0,2610/0,2690 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 11 октября, составляет: гривни к доллару США – 7,9099, к евро – 10,974195, к российскому рублю – 0,26447.