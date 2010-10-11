Завтра КС обнародует решение о конституционности антикоррупционных законов

Во вторник, 12 октября, Конституционный Суд Украины обнародует принятое 6 октября решение по делу о представлении Верховного Суда Украины относительно конституционности положений законов «Об основах предотвращения и противодействия коррупции», «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения» (дело о коррупционных правонарушениях и введении в действие антикоррупционных законов).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, Верховный Суд утверждает, что отдельные положения этих законов относительно вступления в силу со дня их опубликования и введения в действие с 1 января 2010 года являются неконституционными.

В ходатайстве также приводятся аргументы относительно неконституционности ряда других положений законов, в том числе о запрещении судьям и народным депутатам заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью, наделении органов прокуратуры полномочиями осуществлять надзор за выполнением законов в сфере предотвращения и противодействия коррупции, проведении специальной проверки лица, претендующего на соответствующую должность.

Начало - в 10 часов.

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