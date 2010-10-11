Украинский национальный комитет МТП откроет представительство в Эстонии

Украинский национальный комитет Международной торговой палаты в скором времени откроет свое представительство в Эстонии.

Об этом УНИАН сообщил президент УНК МТП Владимир ЩЕЛКУНОВ.

Он отметил, что соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров в рамках официального визита премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в Эстонию 5-6 октября.

«Мы договорились об открытии своего представительства в Эстонии», - сказал В.ЩЕЛКУНОВ.

Кроме того, он сообщил, что, согласно достигнутым договоренностям, уже 12 октября в Киев прибывает делегация Эстонии по совместной реализации проекта строительства в Балаклаве коттеджных городков на выкупленной земле.

Также В.ЩЕЛКУНОВ сообщил, что 17 октября в Хельсинки УНК МТП планирует подписать договор с деловыми кругами Финляндии о совместной работе по продвижению инвестиций и отработке коммерческих предложений.

Справка УНИАН. Украинский Национальный комитет Международной торговой палаты с 1998 года является ячейкой Мировой организации бизнеса в Украине и реализует стратегию МТП.

Целью УНК МТП является лоббирование украинского производителя на мировом рынке и содействие выходу иностранных партнеров на украинский рынок через инвестирование, кооперацию производства и общее освоение экономического пространства третьих стран.

В УНК МТП действует 11 профильных комиссий, которые корреспондируют структуры Международной торговой палаты.