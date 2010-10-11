Фонд гарантирования вкладов сократился до 3 млрд.грн.

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины в сентябре т.г. сократился на 0,65%, или на 0,02 млрд. грн., и по состоянию на 1 октября т.г. составил 3,076 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, количество его участников в сентябре увеличилось с 170 до 171 банков, а список временных участников сократился с 6 до 4 банков.

На начало месяца Фонд гарантирования вкладов проводил выплаты вкладчикам таких банков: «Земельный Банк», «Ипобанк», «Днестр», «БИГ Энергия», «Трансбанк», «Арма», «Укрпромбанк», «Украинская финансовая группа», «Восточно-Европейский банк», «Банк регионального развития», «Европейский», «Национальный стандарт», «Одесса-Банк», «Причерноморье», «Европейский банк развития и сбережений».

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

Поступления в Фонд гарантирования вкладов Украины в 2009 году составили более 2 млрд. грн. (сумма банковских взносов – около 927 млн. грн., из Госбюджета – 1 млрд. грн.). При этом из Фонда было выплачено более 1 млрд. грн. гарантированной суммы вкладчикам пяти ликвидируемых коммерческих банков.