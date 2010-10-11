На межбанке торги по доллару закрылись на уровне 7,9430-7,9490 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США на ТОМ’е открылись котировками 7,9410/7,9525 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9440/7,9470 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9430/7,9490 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в США празднуют День Колумба, в связи с чем торги по американской валюте были возможны только валютированием ТОМ.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2656/0,2661 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2659/0,2561 грн./рубль. К закрытию цены повысились до 0,2661/0,2663 грн./рубль. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е упал и составил 29,8499 (-0,1301).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3920/1,0410 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,0625/11,0755 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 11,0775/11,0845 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне откатились к уровню 11,0725/11,0835 грн./евро.