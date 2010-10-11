Азаров проинформировал Януковича об “определенных проблемах”

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ информировал Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о наличии “определенных проблем” с наполнением Пенсионного фонда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом шла речь сегодня во время встречи В.ЯНУКОВИЧА и Н.АЗАРОВА.

Глава правительства, в частности, информировал Президента о социально-экономической ситуации в стране. Н.АЗАРОВ отметил, что она “стабильна, бюджет выполняется”.

В то же время премьер-министр отметил, что есть определенные проблемы с наполнением Пенсионного фонда, связанные в первую очередь с уклонением от уплаты налогов и обязательных взносов в ПФ.

Но, как отметил Н.АЗАРОВ, правительство разрабатывает мероприятия, которые должны изменить ситуацию к лучшему уже в ближайшее время.

Справка УНИАН. По оперативным данным ПФ, в январе-сентябре 2010 года в бюджет Пенсионного фонда из всех источников финансирования поступило 137,915 млрд. грн. За данный период собственные поступления ПФ выросли на 16,2%, или на 11,918 млрд. грн., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из государственного бюджета на финансирование пенсионных программ поступило 53,041 млрд. грн., что на 17,492 млрд. грн. больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. За счет данных ресурсов обеспечена выплата пенсий и денежной помощи с учетом их повышения более 13,7 млн. пенсионеров. Общая сумма расходов на пенсионные выплаты и другие запланированные расходы составила 141,69 млрд. грн., что на 19,142 млрд. грн. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам пересчета минимального размера пенсии с начала года средний размер пенсии увеличился с 1,033 грн. (на 1 января 2010 года) до 1,104 грн. (на 1 июля 2010 года).

С 1 августа переначислены пенсии 172 тыс. пенсионеров из числа инвалидов войны и участников боевых действий. Сумма дополнительных средств на выплату пересчитанных пенсий составила более 10,8 млн. грн.

С 1 октября в связи с ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц до 723 грн. пересчитаны пенсии более 12,8 млн. пенсионерам. Сумма дополнительных расходов составила более 142,5 млн. грн.