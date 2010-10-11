Колесников: в Налоговом кодексе никаких льгот для малого бизнеса не будет

В новом Налоговом кодексе не будет никаких льгот для малых предпринимателей.

Об этом заявил вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ в интервью газете «Коммерсант-Украина» от 11 октября.

«Мы не предусматриваем налоговых преференций малому бизнесу», - подчеркнул он.

По словам вице-премьера, отличий и льгот в уплатах в бюджет быть не должно. «Все субъекты предпринимательской деятельности, начиная с Auchan и заканчивая бабушкой на базаре, должны платить одинаковые налоги», - считает он.

Также Б.КОЛЕСНИКОВ заявил, что снижение ставки единого налога с 500 до 300 тыс. грн. не является притеснением малого бизнеса.

Кроме того, по словам Б.КОЛЕСНИКОВА, для оживления предпринимательской деятельности сегодня, в первую очередь, необходимо модернизировать металлургию, машиностроение и угольную промышленность, увеличение зарплат в которых, по его мнению, будет стимулировать сферу обслуживания.

Как сообщалось, вместе с тем министр экономики оппозиционного правительства Александр БОНДАРЬ раньше заявлял, что новый Налоговый кодекс предусматривает льготы и преференции для большого бизнеса.

Во время президентской избирательной кампании Виктор ЯНУКОВИЧ обещал малым предпринимателям пятилетние налоговые каникулы.