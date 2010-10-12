Курс валют Нацбанка 12 октября

Нацбанк установил 12 октября курс гривни:100 USD США – 790.9900 (11 октября – 790.9900)100 EUR – 1102.3237 (11 октября – 1097.4195)10 RUR – 2.6515 (11 октября – 2.6447) Учетные курсы банковских металлов НБУ с 12 октября за 10 тройских унций (грн.): 959XAU 10Золото-106665.00 (11 октября-105241.22)961XAG 10Серебро-1843.80 (11 октября-1769.44)962XPT 10Платина-134231.00 (11 октября-133519.11)964XPD 10Палладий-46510.21 (11 октября-45481.93)

Нацбанк установил 12 октября курс гривни: 100 USD США – 790.9900 (11 октября – 790.9900) 100 EUR – 1102.3237 (11 октября – 1097.4195) 10 RUR – 2.6515 (11 октября – 2.6447) Учетные курсы банковских металлов НБУ с 12 октября за 10 тройских унций (грн.): 959XAU 10Золото-106665.00 (11 октября-105241.22) 961XAG 10Серебро-1843.80 (11 октября-1769.44) 962XPT 10Платина-134231.00 (11 октября-133519.11) 964XPD 10Палладий-46510.21 (11 октября-45481.93)

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