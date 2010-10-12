Цена золота достигла нового рекорда

Цены на золото в понедельник, 11 октября, выросли, установив очередной рекорд на закрытии торгов в районе 1350 долларов за унцию, что стало 15 рекордом менее чем за месячный период.

Так, декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам понедельника подорожал на 0,4% - до 1354,4 доллара за тройскую унцию, передает MarketWatch.

В понедельник не было опубликовано какой-либо значимой статистики, которая могла бы указать на динамику восстановления экономики и, соответственно, повлиять на спрос на драгоценный металл, однако на рынке продолжает сохраняться неопределенность относительно дальнейших действий ФРС США и перспектив мировой экономики, что поддерживает интерес инвесторов к драгметаллу.

С начала 2010 года золото подорожало на 24%, за сентябрь рост составил примерно 5%. Минувшая неделя ознаменовалась ростом стоимости металла на 2,1% и стала четвертой неделей подряд, когда золото увеличивается в цене. Кроме того, золото может продемонстрировать рост стоимости десятый год подряд, что станет самым продолжительным периодом увеличения цены металла, по крайней мере, с 1920 года. Удорожание золота в последние годы было вызвано нарастанием нестабильности в мировой финансовой системе, экономическим кризисом, а с начала текущего года главным "двигателем"роста цен на этот металл стал долговой кризис в Европе. Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, передает РИА Новости.