Эксперт: Россия надо развивать рубль как международную валюту

Россия должна развивать рубль как международную валюту. Об этом в интервью телеканалу Russia Today заявил президент, председатель правления ОАО Банк ВТБ (VTBR) Андрей Костин, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Комментируя ситуацию с российским рублем и конкурентную борьбу мировых валют – "валютные войны", А.Костин заявил, что Россия должна развивать рубль как международную валюту. По его словам, "Россия напрямую не участвует в подобных конфликтах. Курс рубля определяется целиком и полностью исходя из рыночных принципов".

"Мне кажется, важный вывод, который мы должны сделать из этой ситуации, — это то, что Россия должна развивать рубль как международную валюту, - подчеркнул глава ВТБ, - особенно для торговли со странами СНГ и другими развивающимися странами с рыночной экономикой". "Отчасти мы уже делаем это, но нужно ускорить этот процесс", - добавил А.Костин.