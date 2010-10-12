Япония готова на новые валютные интервенции для сдерживания роста иены
Правительство Японии готово предпринять "решительные действия" против подрывающего национальную экономику роста курса иены, включая проведение новых валютных интервенций. Как сообщает ПРАЙМ-ТАСС, с таким предупреждением выступил сегодня на пресс-конференции в Токио министр финансов страны Ёсихико Нода.
"Мы будем уделять серьёзное внимание колебаниям курсов валют и в случае необходимости предпримем решительные действия, включая интервенции",- заявил он. Высказывание министра, как полагают, призвано оказать психологическое воздействие на рынок, где продолжается удорожание иены.
Сегодня, в частности, на торгах в Сиднее за один американский доллар давали 81,37 иены. Это самый высокий курс за последние пятнадцать с половиной лет.
Удорожание иены больно бьет по интересам японских компаний, ориентированных на внешние рынки. В то же время именно они стали сейчас главным локомотивом выведения экономики страны из кризиса. Рост курса национальной валюты снижает конкурентоспособность японских товаров и сокращает прибыли от операций за границей при их пересчете в иены.