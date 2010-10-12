Эксперт: статновости могут возобновить давление на доллар

Открытие новой торговой недели на мировом валютном рынке, как отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине, сопровождалось падением американского доллара.

По данным компании, единая европейская валюта и швейцарский франк в паре с долларом начали торговую сессию с разрывом вверх, чему послужило отсутствие какого-либо соглашения членов "Большой семерки" в отношении валютной политики на прошедшей встрече в Вашингтоне. В дальнейшем, однако, доллар все же нашел в себе силы и на протяжении понедельника, 11 октября, постепенно укреплялся по отношению к своим конкурентам. Скорректироваться доллару позволили малые объемы торгов, так как в США 11 октября праздновался День Колумба, а в Канаде - День благодарения.

В подобных условиях в начале суток за евро давали порядка 1.40 долл., а в конце — уже 1.3865. Швейцарский франк, не сумев удержаться у отметки 0.96, упал против доллара до 0.9650. Британский фунт снизился в цене до 1.5865 (почти на цент), попытка японской валюты укрепиться еще больше в понедельник не удалась: пара USD/JPY хоть и ходила ниже 81.50, завершила рабочий день в районе 82.10.

Прогноз на сегодня, 12 октября

Как отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине, во вторник, 12 октября, объемы торгов на мировом валютном рынке Forex вернутся к обычным, а также будет опубликован ряд фундаментальных новостей, которые, возможно, возобновят давление на доллар. Уже в ходе европейской торговой сессии будут опубликованы индексы потребительских цен стран еврозоны, а буквально перед закрытием торгов увидит свет протокол последнего заседания ФРС США.

По оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, единая европейская валюта не оставит попыток вернуться в район 1.40, а японская иена продолжит восхождение к новым и новым вершинам.