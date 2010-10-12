Главный экономист Европейского центробанка заговорил о повышении ставок в еврозоне

Высокий курс евро не помешает Европейскому центральному банку ужесточать денежную политику. Заявления его представителей показывают, что во Франкфурте-на-Майне не пойдут по американскому пути попустительства инфляции, сообщает Немецкая волна.

Период рекордно низких процентных ставок в еврозоне затянулся, и это порождает макроэкономические риски. Поэтому Европейскому центральному банку (ЕЦБ) пора задуматься об их повышении. Таков основной тезис интервью, которое главный экономист банка и член его правления Юрген Штарк (Jürgen Stark) дал специализированному изданию Emerging Markets. Оно известно только в узких кругах инвесторов, однако европейские СМИ 11 октября растиражировали слова Штарка, поскольку речь идет о знаковом высказывании.

Лучше высокий курс евро, чем высокая инфляция

Ведь оно было сделано в ситуации, когда евро взлетел до уровня 1,40 доллара США, а повсюду в мире заговорили о валютных войнах, вызванных стремлением таких стран, как Соединенные Штаты, Япония, Китай и Бразилия, искусственно снизить обменные курсы национальных денежных единиц, чтобы тем самым поддержать своих экспортеров. Нужно быть твердо уверенным в собственной правоте, чтобы в подобной обстановке вслух размышлять о повышении банковского процента, ведь такой шаг неминуемо ведет к притоку иностранного капитала и, соответственно, к дальнейшему укреплению валюты.

Заявление Юргена Штарка тем и знаменательно, что вновь подтверждает: в штаб-квартире ЕЦБ во Франкфурте-на-Майне верны своей традиционной линии - ставить во главу угла именно борьбу с инфляционными тенденциями в еврозоне, а вовсе не стимулирование экономики, и уж тем более не регулирование обменного курса евро. Правда, в условиях небывалой со времени Второй мировой войны рецессии ЕЦБ пришлось в 2008-2009 годах пойти на экстраординарные меры по поддержанию банковского сектора и макроэкономический стабильности. Однако теперь, по словам главного экономиста Европейского центрального банка, нельзя допустить, чтобы эти меры "посеяли семена новых диспропорций и преувеличений", иными словами, чтобы они породили на финансовых и прочих рынках новые мыльные пузыри.

"Мы осознаем, что могут возникнуть большие опасности для нашей экономики и, в конечном счете, для стабильности цен, если мы чересчур долго будем продолжать политику слишком дешевых денег", - подчеркнул в своем интервью Юрген Штарк. Тем самым он фактически дал понять, что во Франкфурте-на-Майне не разделяют точки зрения Федеральной резервной системы США (ФРС), которая намерена поддержать вновь зашатавшуюся американскую экономику путем дальнейшего закачивания в нее ликвидности.