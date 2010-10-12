Доллар стабилен к евро

Доллар во вторник стабилен к евро после подъема, вызванного покрытием коротких позиций, однако снижается по отношению к иене, сообщает Рейтер.

Евро снизился на 0,25 процента к доллару до $1,3840. На прошлой неделе он подскочил до восьмимесячного максимума $1,4030.

Рыночные игроки говорят, что люди уже учли количественное смягчение в стоимости доллара и теперь будут избегать агрессивной его продажи, следовательно, он может вырасти, если американские регуляторы будут высказываться менее миролюбиво, чем ожидается.

Однако к иене доллар снизился на 0,34 процента до 81,85. Тем не менее опасения по поводу японской интервенции и количество коротких позиций не дадут ему упасть слишком сильно. Поддержка ожидается на уровне 81,80, а затем - 81,30.