Китай назван рекордсменом по числу долларовых миллиардеров

Самое большое число долларовых миллиардеров в настоящее время проживает в Китае, говорится в опубликованном во вторник докладе исследовательской организации Hurun Research Institute, сообщает РИА Новости.

По данным исследования, в Китае проживает 189 человек, о которых достоверно известно, что их состояние больше миллиарда долларов, тогда как в реальности их может насчитываться от 400 до 500, что и ставит Китай на первое место в мире по числу долларовых миллиардеров.

"Китай, возможно, обладает наибольшим числом миллиардеров в мире. Мы уже знаем о 189 долларовых миллиардерах, но можно с уверенностью утверждать что мы пропустили по крайней мере такое же количество, что означает от 400 до 500 миллиардеров", - заявил автор исследования Руперт Хугверф.

По мнению авторов исследования, богатые китайцы не склонны публиковать данные о своих активах, поэтому информация, собранная о них из открытых источников, как правило, будет заниженной. Самым богатым китайцем, по версии Hurun является владелец корпорации Wahaha (производитель напитков) Цзун Цинхоу с состоянием около 12 миллиардов долларов.

Оценки Hurun существенно отличаются от данных списка Forbes, согласно которым в Китае проживает всего 64 миллиардера, в то время как в США - 403. По данным Hurun, Китай также занимает первое место в мире по количеству женщин-миллиардеров - в стране проживают 10 из 20 богатейших женщин планеты.

Общее число китайцев с состоянием более 1 миллиарда юаней (150 миллионов долларов) составляет 1363 человека, между тем десять лет назад таких людей в КНР насчитывалось всего лишь 24, отмечается в докладе Hurun Richest People in China. Авторы исследование отмечают растущие связи китайских богатых с госструктурами - 173 юаневых миллиардера (12% списка) занимали посты советников при различных государственных структурах, что давало им дополнительные возможности по приобретению контактов среди чиновников. 83 юаневых миллиардера являлись депутатами Всекитайского собрания народных представителей, семь - делегатами 17 съезда КПК. Треть юаневых миллиардеров - члены КПК.