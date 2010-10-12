Межбанк: котировки по доллару 7,9470/7,9530 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9470/7,9530 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2639/0,2643 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,9905/11,0015 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3835/1,3837 долл./евро (понедельник, 11 октября, – 1,3936/1,3938 долл./евро).

В понедельник, 11 октября, Национальный банк Украины на рынок не выходил.