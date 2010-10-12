Средний курс доллара в комбанках не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,95 грн./долл., продают – по 7,98 грн./долл. Курс покупки/продажи доллара в банках не изменился по сравнению с 11 октября, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-7,97 грн./долл., по продаже – в пределах 7,96-8,00 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,6% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,95 грн./евро, продажи – на 0,8% – до 11,10 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,88-11,02 грн./евро, по продаже – в пределах 11,03-11,24 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 11 октября незначительно понизился и сегодня составляет 0,2599 грн./рубль, курс продажи понизился на 0,6% – до 0,2670 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2540-0,2640 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2650-0,2720 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,95 грн./долл., курс продажи – 7,98 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,93-7,97 грн./долл., по продаже – в пределах 7,96-8,00 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,96 грн./евро, продажи – на 0,7% – до 11,11 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,90-11,01 грн./евро, по продаже – в пределах 11,05-11,24 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы не изменился по сравнению с 11 октября и сегодня составляет 0,2601 грн./рубль, курс продажи понизился на 0,5% – до 0,2674 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2530-0,2640 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2650-0,2720 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,96/7,998 грн., евро – 10,85/11,20 грн., рубль – 0,2500/0,2600 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,955/7,995 грн., евро – 10,90/11,30 грн., рубль – 0,2570/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,95/7,98 грн., евро – 10,88/11,15 грн., рубль – 0,2580/0,2660 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 12 октября, составляет: гривни к доллару США – 7,9099, к евро – 11,023237, к российскому рублю – 0,26515.