Азаров: оппозиция использует недостоверные факты для дестабилизации

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что оппозиция использует недостоверные факты для дестабилизации Украины.

Об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета Министров Украины.

«Как в наших условиях действуют оппозиционные силы, которые называют себя, кстати, патриотами Украины? Они постоянно выступают с заявлениями, которые содержат недостоверную информацию, лишь с одной целью – спровоцировать нестабильность в Украине. Сейчас, накануне выборов в органы местной власти, те, кто еще вчера полностью дискредитировал себя в качестве государственных управленцев, вновь пытаются возмутить ситуацию в стране, запугивать людей», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он привел пример того, что вчера лидер всеукраинского объединения «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявила о том, что инфляция в Украине составляет 58,7%. «Это говорит человек, который за время своего премьерства запрещал Госкомстату обнародовать настоящие данные. Эти люди, которые претендуют на звание борцов за лучшую жизнь, прекрасно понимают, что паника провоцирует нестабильность и осложняет экономическую ситуацию», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что правительство всегда откровенно и объективно оценивает состояние дел в Украине и всегда говорит правду. «Мы не скрываем, что Украина находится в непростой ситуации, страна выходит из кризиса. Это объективный факт. И выход из кризиса осложняется целым рядом обстоятельств», - отметил Н.АЗАРОВ.