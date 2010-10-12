НБУ сегодня на межбанке готов осуществлять куплю-продажу долларов и евро

Национальный банк Украины сегодня готов осуществлять куплю-продажу долларов и евро.

Об этом говорится в телеграмме регулятора в адрес коммерческих банков, текстом которой располагает УНИАН.

Нацбанк будет покупать доллары США по 7,9099 грн./долл., продавать – по 7,942 грн./долл.; евро – по 11,0233 грн./евро и 11,0679 грн./евро соответственно.

Как сообщал УНИАН, последний раз Нацбанк выходил на валютный межбанк 5 октября 2010 года с покупкой доллара по курсу 7,91 грн./долл. и продажей по 7,9425 грн./долл.