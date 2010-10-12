Инфляция 2,9% в сентябре - не повод для паники на потребительском рынке - Азаров

Уровень инфляции в Украине в сентябре 2010 года составил 2,9%, но это не повод для паники и раздувания ажиотажа на потребительском рынке.

Об этом заявил сегодня, открывая заседание правительства, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Действительно, в сентябре индекс потребительских цен составил 2,9% (по сравнению с августом т.р., по сравнению с сентябрем 2009 года, по данным Госкомстата, показатель инфляции составляет 10,5% - УНИАН). Но это совсем не повод для паники и раздувания ажиотажа на потребительском рынке. В связи с этим довольно странно выглядят заявления политических оппонентов о якобы сокрытии и замалчивании реальной ситуации со стороны правительства», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что такие заявления оппозиции являются свидетельством отсутствия минимальных профессиональных знаний в этой области или преднамеренного манипулирования данными. «Мы были свидетелями таких манипуляций на протяжении последних лет. Больше это не повторится», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что при подсчете индекса потребительских цен использовалась международная классификация индивидуального потребления.

Н.АЗАРОВ сообщил, что в сентябре цены на яйца выросли в полтора раза, но они занимают лишь один процент в продовольственной корзине.

Также он отметил, что цены на овощи выросли на 16%, но их часть в потребительской корзине составляет лишь 4%.

«В сентябре мы имели высокую инфляцию. 2,9% - это высокая инфляция. Но это не 58%», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, инфляция в Украине в сентябре 2010 года, по сравнению с августом с.г. составила 2,9%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 7,4%.

По сравнению с сентябрем 2009 года показатель инфляции составляет 10,5%, а по сравнению с январем-сентябрем 2009 года – 9,3%.

В Украине цены производителей промышленной продукции в сентябре 2010 года по сравнению с августом (показатель к предыдущему месяцу) выросли на 0,1%, с начала года (показатель к декабрю 2009 года) – на 15,2%.