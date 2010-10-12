МФК и АУБ договорились создании в Украине рынка проблемных активов

Международная финансовая корпорация (МФК) и Ассоциация украинских банков (АУБ) договорились о совместной работе над созданием в Украине прозрачного и эффективно работающего рынка проблемных активов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции президент АУБ Александр СУГОНЯКО.

Он отметил, что сегодня формированию цивилизованного рынка проблемных активов в Украине мешает отсутствие законодательной базы, а также четко прописанных процедур осуществления операций с проблемными активами.

В свою очередь, глава представительства МФК в Украине Елена ВОЛОШИНА отметила, что тема проблемных активов уже давно изучается, поскольку именно большой объем «плохих» активов замедляет выход банковского сектора из кризиса. Таким образом, по мнению Е.ВОЛОШИНОЙ, формирование прозрачного и эффективно работающего рынка проблемных активов позволит «помочь банкам сбросить этот груз и начать нормально работать».

Как сообщил юрист МФК, принимающий участие в проекте, Евгений ПРОКОПЕНКО, проект состоит из трех этапов, на первом из которых планируется обеспечить создание условий и процедур для осуществления операций с проблемными активами на региональном уровне, где объем сделок будет составлять 10-20 млн. долл. Далее планируется создание на базе одной из работающих бирж площадки для проведения операций с «плохими» активами. И третий этап предусматривает интеграцию в мировой рынок с ориентацией на крупных иностранных инвесторов.