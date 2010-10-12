В Украине необходимо оставить 17 видов лицензий – Бродский

В Украине необходимо оставить 17 видов лицензий. Такое мнение высказал глава Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил БРОДСКИЙ во время программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

«Мы 92% лицензированных видов работ отменили, из 2256 осталось 250. Но это еще не все. Я уверен, что в стране можно будет оставить всего 17 лицензий, как в Грузии», - сказал М.БРОДСКИЙ.

Он также отметил, что Госкомпредпринимательства работает над выполнением поручения президента относительно масштабной дерегуляции предпринимательской среды.