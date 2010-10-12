Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине выросло на 22,6%

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-августе 2010 года составило 4 млрд. 640,9 млн. долл., что на 22,6% больше, чем в январе-августе 2009 года (3 млрд. 786,2 млн. долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за январь-август 2010 года экспорт товаров составил 31 млрд. 590,6 млн. долл. (на 33,2% больше показателя за январь-август 2009 года), импорт – 36 млрд. 231,5 млн. долл. (на 31,8% больше). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,87 (за январь-август 2009 г. – 0,86).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 210 стран мира.

В общем объеме экспорта товаров по сравнению с январем-августом 2009 года увеличилась доля черных металлов – с 26,4% до 29,9%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 4,4% до 7,3%, жиров и масел животного или растительного происхождения – с 4,7% до 5%, руд, шлаков и золы – с 3,3% до 5,1%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 1,9% до 4,4%, продуктов неорганической химии – с 1,7% до 2,2%.

В то же время уменьшился удельный вес механических машин – с 7% до 6,4%, электрических машин – с 5,3% до 4,7%, зерновых культур – с 9,2% до 4,5%, изделий из черных металлов – с 5,5% до 3,7%, удобрений – с 2,3% до 1,8%, бумаги и картона — с 1,9% до 1,7%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля электрических машин – с 4,5% до 5,6%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных, – с 4,5% до 5,2%, черных металлов – с 2,5% до 3,2%, руд, шлаков и золы – с 1,6% до 2,3%. Уменьшился удельный вес энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 32,6% до 31,7%, механических машин – с 8,8% до 7,7%, фармацевтической продукции – с 4,4% до 3,8%.

По данным Госкомстата, в августе 2010 года экспорт товаров увеличился по сравнению с августом прошлого года на 33% и составил 4 млрд. 257,5 млн. долл., импорт – на 42%, до 5 млрд. 442,3 млн. долл. Отрицательное сальдо в августе т.г. составило 1 млрд. 184,8 млн. долл. против 631 млн. долл. за август 2009 года.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2009 году уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 732,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 4 млрд. 352 млн. против 18 млрд. 580,9 млн. долл. и 5 млрд. 273,3 долл. соответственно в 2008 году.