Испания будет использовать Ильичевский порт для экспорта сельхозпродукции

Испания планирует использовать для экспорта сельскохозяйственной продукции Ильичевский морской торговый порт.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, порт посетила делегация представителей Ассоциации складов сельскохозяйственной продукции «UNISTOCK» (Испания). Целью визита испанских бизнесменов в Украине было ознакомление с работой портов, через которые осуществляется прохождение значительных объемов продовольственных грузов, для дальнейшего сотрудничества с ними.

Во время встречи с руководством порта были обсуждены возможные перспективы сотрудничества по прохождению зерновых грузов и растительных масел из Украины в Испанию. Гости имели возможность ознакомиться с техническими возможностями порта и перспективами его развития.

Как отмечается в сообщении, Министерство транспорта и связи Украины поддерживает планы инвесторов по модернизации, реконструкции и расширению производственных мощностей порта. В частности, в Ильичевске планируется окончание строительства 2-й очереди действующего высокомеханизированного комплекса по перевалке зерновых грузов мощностью до 2,5 млн. тонн в год и реконструкция наливного комплекса.

Справка УНИАН. Ильичевский морской торговый порт (ИМТП) функционирует с 1958 года. Территория предприятия составляет 346 га, протяженность причальной линии – 5,4 км, площадь крытых складских помещений – 54,2 тыс. кв. м, открытой складской площадки – 743 тыс. 940 кв. м.

ИМТП принимает суда с осадкой до 13 м, длина не ограничена. Средняя глубина на подходе к порту – 13,5 м, что позволяет обслуживать суда практически любой грузоподъемности.

В 2009 г. ИМТП снизил грузоперевалку на 13,8% - до 16 млн. 287,0 тыс. тонн.