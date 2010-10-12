Moody's улучшило прогноз рейтингов 14 банков

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз рейтингов 14 украинских банков.

Об этом говорится в сообщении Moody's, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, с "негативного" на "стабильный" улучшены прогнозы рейтингов "Креди Агриколь", "ОТП Банка", "ПриватБанка", "Укрэксимбанка", "УкрСиббанка", "Райффайзен Банка Аваль", "Дочернего банка Сбербанка России", "Первого украинского международного банка", банка "Форум", банка "Пивденный", "Ощадбанка", "Донгорбанка", "Проминвестбанка" и "Укргазбанка".

Как сообщал УНИАН, 11 октября Moody's изменило с "негативного" на "стабильный" прогноз суверенного рейтинга Украины на уровне "В2".