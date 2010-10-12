Правительство увеличит уставный фонд ГИУ на 2 млрд. грн.

Кабинет министров Украины постановлением №912 от 11 октября (обнародовано на сайте правительства), увеличил уставный фонд Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) на 2 млрд. грн. - до 2,2 млрд. грн.

Министерству финансов для обеспечения выполнения этого постановления Кабмин поручил осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 2 млрд. грн.

Государственному казначейству поручено перечислить средства, необходимые для увеличения уставного капитала ГИУ в соответствии с этим постановлением.

Как сообщал УНИАН, в конце марта т.г. Кабинет министров отменил решение предыдущего состава правительства об увеличении уставного фонда ГИУ на 0,5 млрд. грн. - до 0,7 млрд. грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.