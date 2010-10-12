Первый заместитель председателя партии "Батькивщина" Александр ТУРЧИНОВ обвиняет правительство в попытке компенсировать разбалансированный бюджет эмиссией.

Об этом говорится в блоге А.ТУРЧИНОВА, на его персональном интернет-сайте.

А.ТУРЧИНОВ отмечает, что розбалансований за полгода правления регионалов бюджет, они "пытаются компенсировать эмиссионными ресурсами, заставляя платить граждан Украины налог на бездарность и жадность руководства страны". "Пока ЯНУКОВИЧ и его команда придумывают новый Налоговый кодекс, чтобы еще больше обложить налогом бабушек на базарах и дедушек, которые не разгибаются на огородах, вся страна платит им многомиллиардный инфляционный налог", - считает один из лидеров “Батькивщины”.