Эксперт: золото в «бурные периоды» выглядит хорошим средством вложения

В «бурные периоды» на валютных рынках, подобные нынешнему, золото выглядит хорошим средством вложения по сравнению с валютами, так как оно удерживает свою покупательную способность.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его словам, «цены на золото в прошлый четверг упали с достигнутых ранее рекордных максимумов - 1366 долларов за тройскую унцию, так как неожиданно оптимистичные данные по заявкам на пособие по безработице в США и опасения относительно выходящих в пятницу ежемесячных данных по занятости подтолкнули инвесторов к продажам драгоценного металла». По итогам сессии котировки наиболее активно торгующихся декабрьских фьючерсов на золото снизились на 12,7 доллара, или на 0,9% - до 1335 долларов за тройскую унцию.

Как подчеркнул В.СКИДАН, цены на драгоценный металл ранее достигли ряда рекордных максимумов. Инвесторы покупали золото с целью ограничить различные экономические и финансовые риски. Однако более позитивный, нежели ожидалось, еженедельный отчет по безработице в США заставил их сокращать позиции по золоту, так как позитивные экономические данные ослабили опасения относительно перспектив экономического роста.

По мнению эксперта, часть привлекательности золота была обусловлена его статусом альтернативной валюты в периоды волатильности на валютных рынках и так называемых «валютных войн». По мере того, как правительства различных стран мира стремятся снизить курсы своих валют и подтолкнуть внутренний экономический рост, инвесторы опасаются, что эта политика приведет к росту инфляции.

В.СКИДАН сообщил, что на украинском рынке цены на золото на прошлой неделе варьировались в пределах: 346/350 грн. за грамм в слитках от 100 до 1000 граммов.