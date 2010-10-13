В сентябре инфляция зафиксирована во всех областях Украины

В сентябре текущего года против августа т.г. во всех областях Украины зафиксирована инфляция.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, лидерами роста потребительских цен по итогам сентября т.г. стали АР Крым, г. Севастополь — 3,6%, Донецкая, Луганская, Херсонская области — 3,5%, Николаевская и Одесская области - 3,3%.

С начала года (сентябрь 2010 года против декабря 2009 года) во всех областях Украины также зафиксирована инфляция, при этом потребительские цены больше всего выросли в Севастополе – на 12%, АР Крым — 8,9%, Запорожской области - 8,7%, Одесской области – 8,4%. Меньше всего цены выросли в Винницкой – 5,6%, Киевской — 6,1%, Кировоградской и Тернопольской областях – 6,4%.

Лидерами роста цен ( в сентябре к августу и в сентябре к декабрю во всех областях зафиксирован рост) на продукты питания и безалкогольные напитки в сентябре стали: г. Севастополь и Херсонская область – 5,4% (с начала года – рост 12,7% и 9,8%), АР Крым — 5,3% (11,2%), Донецкая область — 5,3% (11%). Меньше всего цены выросли в Киевской и Сумской областях — 2,5% (6,9% и 7%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в сентябре т.г. против августа больше всего подорожали в Сумской области - 9,9% (с начала года – рост 22,6%), Хмельницкой - 9,5% (с начала года – рост 20,4%) и Севастополе — 9,4% (с начала года – рост 17,1%). Меньше всего цен выросли в Киевской области - 0,4% (с начала года - рост 12,6%), Харьковской - 2% (с начала года - рост 19,5%), Черновицкой - 2,1% (с начала года - рост 19,9%).

Цены на одежду и обувь в сентябре т.г. больше всего выросли в Херсонской и Черниговской областях — 1,2% (3,7% и 1,8%), Харьковской и Хмельницкой — 1,1% (1,1% и 3,7%). Снижение цен зафиксировано только в Киевской области - 0,2% (рост 0,4%).

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в сентябре т.г. к августу больше всего подорожали в АР Крым и Хмельницкой области - 0,7% (9,6% и 13,7%). Снижение цен зафиксировано только в Закарпатской и Николаевской областях — на 0,3% и 1,4%, соответственно, (16,1% и 12,3%). В Киевской, Сумской, Черновицкой областях и г. Киев цены не изменились.

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в сентябре т.г. к августу больше всего выросли в Черниговской области - 1,1% (1%), Хмельницкой - 0,9% (снижение 0,9%), Херсонской обл. - 0,8% (рост 0,8%). Снижение цен зафиксировано в Волынской и Сумской областях — 0,1% (рост 0,3% и снижение 0,6%), Харьковской — 0,3% (рост 0,3%). В АР Крым и Черновицкой обл. цены не изменились.

Лидерами роста цен на услуги здравоохранения в сентябре т.г. стали Ивано-Франковская область - 2,4% (рост 1,7%), Волынская обл. - 1,5% (5,9%), г. Киев -1,4% (8,4%), Ривненская область - 1,3% (7%). Снижение цен зафиксировано в 6 областях и Севастополе, больше всего цены снизились в Севастополе — 0,7%. В Винницкой обл. цены не изменились.

В сентябре т.г. к августу в большинстве областей зафиксировано снижение цен на услуги транспорта в среднем на 0,4%. Только в Донецкой и Ривненской областях зафиксирован рост цен — на 0,2% и 0,3%, соответственно.

Цены на услуги связи в сентябре т.г. против августа снизились в большинстве областей страны, в среднем на 0,2%. Больше всего цены выросли в Закарпатской области - 0,5%. В 13 областях и Киеве цены не изменились.

Цены в сфере отдыха и культуры в сентябре т.г. против августа больше всего выросли в Закарпатской области – 1,4% (1,4%), Тернопольской - 1,3% (0,2%), Донецкой, Запорожской, Полтавской и Черкасской областях — на 1,2%. Снижение цен зафиксировано в Кировоградской и Сумской областях — на 0,1% и 0,2%, соответственно. В Севастополе цены не изменились.

Стоимость образования в сентябре т.г. к августу увеличилась (во всех областях зафиксирован рост цен), в основном, в Луганской области – на 12% (рост — 14,1%), Львовской - 11,2% (14,9%) и Закарпатской – на 10,7% (11,8%). Меньше всего цены выросли в Киевской области – 2,6% (3,1%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в сентябре т.г. к августу больше всего выросла в Луганской области — на 2,4% (рост — 7,5%), Львовской и Полтавской областях — 2,2% (6% и 3,8%). Снижение цен зафиксировано в АР Крым — 2% (рост 8,4%), Кировоградской обл. - 1,3% (3,4%) и в Севастополе 1,7% (10%). В Херсонской области цены не изменились.