Доллар восстанавливается на торгах во вторник благодаря своему статусу валюты-убежища, сообщает k2kapital.

Ужесточение монетарной политики Китая, который, по сообщениям, повысил норму резервирования для банков, а также проблемы периферийных стран Европы, таких как Ирландия, снизили интерес инвесторов к риску, и они стали скупать доллары.

Евро снизился до $1,3870 с $1,3880 в понедельник. Пара британский фунт/доллар упала до 1,5789 с 1,5877. Индекс доллара вырос на 0,1% до 77,50.