Европе нужен механизм для сдерживния роста бюджетного механизма - Трише

Стремительный рост дефицита бюджетов стран еврозоны может быть предотвращен с помощью применения механизмов "раннего предупреждения" и более оперативного введения санкций, заявил глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише, сообщает РИА Новости.

"Очень важно создать работоспособные механизмы для повышения эффективности и улучшения практики бюджетного надзора в еврозоне, - заявил Трише, выступая в Нью-Йорке во вторник. - Нам необходимо сократить максимально допустимое время рассмотрения вопросов в рамках процедуры чрезмерных дефицитов с тем, чтобы корректирующие меры были приняты в необходимые сроки. Нам нужно ввести квази-автоматическое применение санкций".

Дефициты бюджетов таких европейских стран, как Греция и Ирландия, значительно выросли на фоне мирового финансового кризиса, что породило опасения среди инвесторов в неспособности этих государств расплатиться по своим долгам в будущем. Страны с высоким уровнем дефицитов были вынуждены пойти на меры жесткой экономии, которые, по мнению Трише, не должны, тем не менее, оказать слишком негативное влияние на темпы восстановления национальных экономик.

Глава ЕЦБ вновь заявил, что темпы экономического роста во втором полугодии "несколько снизятся", а уровень инфляции останется "средним" в 2011 году.

"Учитывая все вышесказанное, позитивные, но умеренные, тенденции в восстановлении экономики сохраняются", - подчеркнул Трише.