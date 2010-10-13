Межбанк: торги по доллару открылись котировками 7,9460/7,9530 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9460/7,9530 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2632/0,2636 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,0965/11,1090 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,3967/1,3969 долл./евро (вторник, 12 октября, – 1,3835/1,3837 долл./евро).

Во вторник, 12 октября, Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар/гривня по курсу 7,9099/7,9420 грн./долл.