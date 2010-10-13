Депутаты предлагают сократить в 1,5-2 раза сроки проверок для среднего и малого бизнеса

Парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики предлагает внести изменения в проект Налогового кодекса и сократить в 1,5-2 раза сроки проведения проверок для среднего и малого бизнеса.

Соответствующее решение было принято 12 октября на заседании рабочей группы по доработке проекта НК, сообщили УНИАН в комитете Верховной Рады.

«Мы предложили для крупных налогоплательщиков, определение которых будет приведено в кодексе, оставить действующие на сегодня сроки проверок. Тогда как для всех остальных налогоплательщиков сократить такие сроки в 1,5-2 раза», - отметил председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК.

Кроме того, он сообщил, что нормы Налогового кодекса относительно проверок будут усовершенствованы ко второму чтению в ВР. «На сегодня законодательно установлена избыточная и достаточно обременительная для плательщика система таких проверок: документальные и недокументальные, выездные, невыездные, плановые и внеплановые, камеральные, контрольные и тому подобное. Мы будем рекомендовать систематизировать виды проверок, определить исчерпывающий перечень оснований для их назначения и порядок оформления результатов непосредственно в кодексе», - отметил он.

Напомним, проект Налогового кодекса Украины был принят Верховной Радой в первом чтении 7 октября 2010 года.